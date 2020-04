Caritas di Campi: la raccolta alimentare prosegue fino al 24 aprile

CAMPI BISENZIO – Continua fino alla fine della prossima settimana la raccolta alimentare presso il supermercato Pam – Panorama, all’interno del Centro Commerciale I Gigli, a favore della Caritas Vicariale di Campi Bisenzio. Raccolta che è stata possibile grazie anche alla presenza sul posto dei volontari della Misericordia di Campi, che si sono occupati di ricevere la merce acquistata da parte dei clienti per poi consegnarla appunto alla Caritas. La raccolta, quindi, proseguirà da lunedì 20 a venerdì 24 aprile (il 25 aprile, come da ordinanza regionale, tutti i punti vendita saranno chiusi, così come il 1 maggio). Per quella che è un’iniziativa organizzata in collaborazione anche con la sede regionale del Movimento difesa del cittadino di Firenze presieduta da Barbara Gualtieri. Come ci ha detto infatti di recente don Marco Fagotti, parroco di Santo Stefano e responsabile della Caritas Vicariale di Campi Bisenzio, la situazione sul territorio è sicuramente peggiorata con l’inizio dell’emergenza sanitaria e un numero di famiglie in difficoltà che è praticamente raddoppiato rispetto a prima. Con un dato, per quanto riguarda la generosità di chi ha fatto la spesa all’interno di Pam – Panorama, che fa sicuramente riflettere: in due settimane, ovvero dall’inizio della raccolta, sono stati complessivamente 46 i quintali di merce raccolta. “Desidero ringraziare – ha detto il Provveditore della Misericordia, Cristiano Biancalani – tutti i Fratelli e le Sorelle impegnati in questo servizio, che richiede un impegno non da poco. Ma il mio grazie va anche al Centro commerciale I Gigli e a Panorama che hanno coinvolto ancora una volta la nostra associazione insieme al Movimento difesa del cittadino di Firenze”.