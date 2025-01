Carmignano: al Comune 1 milione e 600.000 euro dalla UE per la sicurezza di rio Gualcino, torrente Furba e abitato di Seano

CARMIGNANO – Un milione e 600.000 euro, direttamente dall’Europa via Regione, per regimare i corsi d’acqua e mettere in sicurezza l’abitato di Seano. Il Comune ottiene il finanziamento per risagomare il rio Gualcino, nell’ambito dei programmi 2021-2027 previsti dai Fondi strutturali Ue per le “Infrastrutture verdi per l’adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione del rischio […]

CARMIGNANO – Un milione e 600.000 euro, direttamente dall’Europa via Regione, per regimare i corsi d’acqua e mettere in sicurezza l’abitato di Seano. Il Comune ottiene il finanziamento per risagomare il rio Gualcino, nell’ambito dei programmi 2021-2027 previsti dai Fondi strutturali Ue per le “Infrastrutture verdi per l’adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione del rischio idraulico”. “E’ un’opera – dice il sindaco Edoardo Prestanti – che avevamo promesso dopo l’alluvione del novembre 2023 e che interviene proprio dove il torrente Furba ruppe gli argini. Per questo decidemmo a maggio dello scorso anno di partecipare al bando europeo. Siamo contenti che il nostro progetto abbia ottenuto l’accesso ai piani regionali Fesr”.

Il progetto, firmato dall’ingegner Massimo Iannelli, prevede quattro diverse azioni: la riqualificazione fluviale del tratto collinare del rio Gualcino con la pulizia del suo corso, la riforestazione dei suoi argini, il potenziamento della rete meteorica e la creazione di altre difese, a basso impatto, delle sue sponde; la realizzazione di una vasca di laminazione, capace di trattenere circa 8.800 metri cubi, in prossimità dell’abitato, per ridurre, a monte, la portata della piena del rio Gualcino e, conseguentemente, migliorare tra via Agnoletti e via Pistoiese la capacità ricettiva degli scolmatori al torrente Furba; la rimozione del tratto tombato del rio Gualcino; la riqualificazione e il consolidamento della pescaia, a valle di Seano e dello scarico del rio Gualcino nel torrente Furba. “Le opere proposte – spiega Iannelli – puntano ad accrescere la sicurezza idraulica di Seano, In buona sostanza si tratta di controllare la piena per ridurre sensibilmente il rischio di esondazioni, regolando il corso del rio Gualcino, la sua portata, il suo livello e la sua velocità”.

Un intervento che non si limita solo alla cosiddetta “mitigazione idraulica”. E’ il vicesindaco e assessore all’ambiente Federico Migaldi che lo chiarisce: “Il progetto, che peraltro punta ad evitare anche gli allagamenti, non è soltanto di natura idraulica. E’ un intervento, per così dire, di “risistemazione ambientale”: le opere infatti sono pensate per aumentare il capitale naturale ed ecologico del tratto collinare del rio Gualcino, anche con alberature che avranno pure lo scopo di trattenere le acque”. Ma c’è un altro aspetto che sta a cuore a Migaldi: “Il progetto, finanziato dalla Regione con fondi europei, nasce dal confronto con i cittadini della frazione. Non è nato, diciamo, nel chiuso delle stanze del Comune. Dove intervenire e come è stato anche il risultato dell’interlocuzione con gli abitanti di Seano”. Ora inizia la fase per stabilire con la Regione tempi e modi di realizzazione.