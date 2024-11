Carmignano celebra la “Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate” l’8 e il 10 novembre    

CARMIGNANO – Carmignano celebra la “Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate” (4 novembre) e commemora i Caduti di tutte le guerre con due avvenimenti, a cura del Comune, dell’Associazione nazionale combattenti e reduci di Prato-sezione di Carmignano, dell’Associazione nazionale alpini Gruppo Poggio a Caiano-Carmignano: la sera (alle 21.15) di venerdì 8 novembre, nel salone consiliare del palazzo xomunale, a cura dell’Associazione nazionale combattenti e reduci di Prato, con letture di Maria Pia Fiaschi, Francesco Venuti e Francesco Bianchi, che terranno una conferenza sulla Grande Guerra con la “Storia e diario del pratese “Ghigo” prigioniero a Caporetto”; la commemorazione ufficiale è fissata invece per domenica 10 novembre con le celebrazioni che inizieranno alle 7.30 (ritrovo piazza Vittorio Emanuele II) per la deposizione, con autorità e associazioni d’arma, di corone ai vari monumenti dei Caduti in Guerra nelle frazioni: alle 8 a Bacchereto davanti alla chiesa, alle 8.20 a Seano in piazza San Pietro, alle 9 a Comeana in piazza Cesare Battisti, alle 9.30 a Poggio alla Malva in piazza Ariodante Naldi, alle 9.50 ad Artimino in piazza San Carlo. A Carmignano, alle 10.30, sono programmati, in piazza Vittorio Emanuele II, l’alzabandiera e la sfilata fino alla chiesa di San Miche Arcangelo, con Messa solenne in suffragio ai Caduti e benedizione con deposizione di una corona nella storica Cappella dei Caduti.