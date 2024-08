Carmignano Comune digitale: dal Pnrr 300.000 euro per l’informatizzazione dei servizi  

CARMIGNANO – Un Comune sempre più digitale e sempre più vicino ai suoi cittadini: sono ben otto, di cui cinque già operativi e finanziati, i progetti del Comune di Carmignano per la transizione digitale su fondi Pnrr: PagoPa, AppIO, identità digitale, nuovo sito web, migrazione al cloud, per stare soltanto ai cinque già liquidati o sono in via di liquidazione. “Non si tratta – dichiara Dario Di Giacomo, assessore al Comune digitale – di una generica necessità di aggiornare procedure e uffici. Con questi progetti assicuriamo migliore e maggiore funzionalità amministrativa e servizi più efficienti”. Il Comune, con un investimento di circa 13.000 euro, ha aggiunto sul proprio portale altri 15 servizi PagoPa, completando la pubblicazione sulla piattaforma, a cui aveva già aderito, e raggiungendo l’obiettivo del cosiddetto “Full PagoPa”: 59 servizi comunali per i quali sono possibili versamenti sulla infrastruttura di pagamento della pubblica amministrazione. Nuovi servizi sono stati aggiunti anche su IO, l’app dei servizi pubblici alla quale il Comune aveva aderito autonomamente. Con quasi 11 mila euro di fondi Pnrr della missione 1, servizi e cittadinanza digitale, Carmignano sta caricando (il progetto è in fase di realizzazione) altri 32 servizi su IO.

L’amministrazione comunale, inoltre, ha sfruttato il bando Pnrr per 14.000 euro per adottare l’identità digitale e consentire di potersi autenticare ai servizi comunali con Spid o Cie, la carta di identità elettronica. L’evoluzione tecnologica è accompagnata anche da un servizio di supporto per i cittadini, confermato anche per il 2025, con l’ausilio di personale del servizio civile digitale. In termini di nuove applicazioni, per oltre 108.000 euro ancora di fondi Pnrr, il Comune ha aderito al bando per la migrazione al cloud degli applicativi e dati che formano il suo patrimonio informativo e permettono la sua operatività. E ancora aderendo alla missione 1, servizi e cittadinanza digitale del Pnrr, con un investimento approvato di oltre 155.000 euro, l’amministrazione ha realizzato il nuovo sito istituzionale, in linea con gli standard nazionali e coi criteri di utilizzo delle funzioni interattive.

“Una grande operazione di ammodernamento”, la definisce il sindaco Edoardo Prestanti. “Abbiamo colto l’opportunità che ci è stata data dai fondi Pnrr, – aggiunge – presentando progetti per oltre 300.000 euro, per rendere più semplice e immediato l’accesso ai servizi comunali, in modo da agevolare i cittadini e stabilire con loro un rapporto più diretto”. Il Comune inoltre ha avanzato la candidatura per altri tre bandi Pnrr per la computerizzazione dei propri servizi. Il primo, per il quale è già possibile avviare il progetto essendo stato ammesso al finanziamento (circa 30.000 euro), concerne l’adesione alla piattaforma Send (Servizio notifiche digitali) per la comunicazione elettronica delle notifiche, che evita gli spostamenti, con invio e ricezione che saranno resi più veloci, economici e sicuri. Il secondo bando riguarda l’adesione all’Archivio nazionale informatizzato di stato civile (Ansc), che garantirà il passaggio alla digitalizzazione degli atti di stato civile (nascita, matrimonio, morte) attualmente gestiti in forma cartacea. L’ultimo bando Pnrr, a cui il Comune ha chiesto di partecipare, è relativo alla riorganizzazione della piattaforma Suap (Sportello elettronico per le attività produttive), in coerenza con i nuovi standard nazionali.