Carmignano e Signa firmano un Protocollo d’intesa per valorizzare il territorio, i legami culturali e l’associazionismo

CARMIGNANO/SIGNA – La continuità geografica e territoriale, la coerenza delle politiche locali di sviluppo, i legami storico-culturali uniti all’omogeneità delle risorse paesaggistiche dei territori di Carmignano e Signa hanno spinto i due sindaci, Edoardo Prestanti e Giampiero Fossi, a stringere un protocollo d’intesa per la promozione turistica e culturale. L’idea è sostenersi reciprocamente nella diffusione e nella valorizzazione delle iniziative periodiche e di pensare insieme progetti stimolanti e innovativi. “Siamo felici di avvicinarsi anche formalmente a Signa, – spiegano i due sindaci e l’assessore al turismo del Comune di Carmignano, Dario Di Giacomo – è una terra da sempre molto vicina a noi. Il nostro territorio non ha soluzione di continuità e collaborare con i vicini di casa unendo le forze crediamo sia un modo saggio, l’unico, per coinvolgere i cittadini e offrire loro servizi e occasioni di conoscenza e svago”.

“Individueremo delle strategie unitarie per la valorizzazione dei nostri Comuni, – aggiunge il sindaco Fossi – le fondamenta del protocollo sono le nostre stesse comunità e le ricchezze dei nostri territori. Realizzeremo quindi un programma coerente promuovendo attività legate alle tradizioni, all’aggregazione giovanile, alla crescita culturale. L’unione delle forze creerà terreno fertile per l’incremento di iniziative socio-culturali e lo sviluppo di un turismo sostenibile, valorizzando l’immagine dei nostri territori e delle risorse storiche, ambientali, produttive di cui possiamo avvalerci”. Carmignano e Signa, quindi, individueranno azioni comuni per un quadro programmatico-strategico da definire congiuntamente, valorizzando le specificità locali sulle quali fonderanno le azioni verso i singoli territori in un processo partecipato e condiviso.

Ma il miglioramento dell’organizzazione e delle strutture, lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione e la promozione del territorio e delle sue eccellenze non sono le uniche leve su cui spingeranno le due amministrazioni. Con questo protocollo, infatti, Prestanti e Fossi “si impegnano a collaborare per la valorizzazione e la promozione del tessuto associativo che lavora sui rispettivi territori, impegnandosi a ospitare, in concomitanza di feste o manifestazioni, associazioni di volontariato che hanno sede e operano nell’altro territorio. L’accordo durerà tre anni e potrà essere rinnovato per lo stesso periodo ed esteso ai Comuni limitrofi”.

“Oggi – dice Matteo Mannelli, presidente di Signa Temporis – è stato presentato il Protocollo d’intesa sul turismo tra i Comuni di Signa e Carmignano. Tale documento nasce dall’azione del nostro comitato circa lo studio della “strada del miracolato” fatta da Lorenzo Raugei e Andrea Mei. Il protocollo si basa sulla necessità di avere azioni comuni circa la cultura, archeologia e l’associazionismo con l’obiettivo di creare un’offerta turistica appetibile basata su contenuti ed eventi di qualità. Un primo passo per costruire un calendario unitario di eventi coinvolgendo Lastra a Signa e Poggio a Caiano. Ora sta a noi lavorare per i contenuti”.