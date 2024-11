Carmignano: nel viale Parenti via alla potatura degli alberi 

CARMIGNANO – Operazione sicurezza: la sicurezza dei cittadini, la sicurezza e la salute degli alberi. Si può definire così l’operazione che prenderà il via oggi, mercoledì 20 novembre, e che si protrarrà per una settimana, dieci giorni, di potatura dei 21 platani che ornano il viale Parenti e fanno da cornice al belvedere che si apre su uno degli scorci più belli del Montalbano. Per dare il via all’operazione il sindaco Edoardo Prestanti ha effettuato stamani un sopralluogo nel viale, accompagnato dal vice-sindaco e assessore all’ambiente Federico Migaldi, dai tecnici comunali (l’ingegner Stefano Venturi, capo dell’Ufficio lavori pubblici, e la geometra Sonia Cioni dell’Ufficio tecnico), da Giuseppe Pandolfi (BioDistretto Montalbano) e dall’agronomo Federico Montagnoli dell’impresa EdilVerde, incaricata dell’intervento.

La potatura dei platani fa parte del piano che nei prossimi tre anni porterà la EdilVerde, per conto del Comune, ad eseguire la “verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali o di pregio paesaggistico”: analisi avvenuta in viale Parenti, con la decisione di procedere, per salvaguardare gli alberi, a tagliare la parte superiore delle loro chiome. “La salute del nostro patrimonio verde – ha detto il sindaco – è uno degli aspetti essenziali della nostra politica amministrativa. Non per caso Carmignano si è costituito in biodistretto”. Salute delle piante che non può essere separata dalla sicurezza dei cittadini, in un viale su cui si affaccia l’ingresso di due scuole (l’elementare Buricchi e la media Il Pontormo), un circolo ricreativo (Il Galli), la casa di riposo “Antonio Ricci”. E’ anche per questa ragione che insieme all’analisi visiva, già effettuata, su alcune piante saranno condotte indagini strumentali, per avere maggiori dati sul loro stato. “Non si tratta di scegliere – ha aggiunto il vice-sindaco – tra salubrità degli alberi e incolumità dei cittadini. Ovviamente è una scelta che non si pone. Più semplicemente si tratta di garantire la sicurezza delle persone e delle cose procedendo, al contempo, ad assicurare la vita delle piante, che costituiscono un valore non solo ambientale ma anche in termini di salute collettiva”.

Da qui le potature, da qui le analisi nel prossimo triennio. Come detto la potatura dei 21 platani del viale Parenti impiegherà l’EdilVerde per una settimana, dieci giorni, almeno così ha assicurato il rappresentante dell’impresa, durante i quali sarà vietata la sosta nel viale, mentre la circolazione sarà a senso unico alternato in corrispondenza dei lavori. Nel periodo interessato all’intervento, il cantiere inizierà non prima delle 9, sicuramente dopo l’orario d’ingresso delle due scuole e chiuderà prima dell’uscita degli alunni da media ed elementare, con pausa anche nelle ore del pranzo.