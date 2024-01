Carnevale 2024 a Firenze: il 27 e 28 gennaio gran ballo e sfilata in maschera

FIRENZE – Sulla scia delle più importanti tradizioni carnevalesche italiane come quelle di Venezia e Viareggio, anche Firenze si prepara a celebrare il Carnevale. Una grande festa che, il 27 e il 28 gennaio, animerà la città con una cena a Palazzo Vecchio e una parata in maschera per le vie del centro storico. A distanza dall’ultima edizione, interrotta dallo stop pandemico, l’associazione culturale “Il Carnevale di Firenze” ritorna quest’anno per presentare: “Regine a Palazzo – Il Potere della gioia”. Un gran galà in maschera nel Salone de’ Cinquecento di Palazzo Vecchio ospiterà la sfilata show ideata dalla stilista Antonia Sautter per celebrare le grandi dame della storia di Firenze e di Venezia e a cui seguirà il Gran Ballo nel Cortile della Dogana. Parte del ricavato andrà a sostegno di Progetto Villa Lorenzi e YOU Foundation – Education for Children in Need – in relazioni ufficiali con Unesco. Il 28 gennaio, invece, oltre 300 artisti e suonatori provenienti da importanti Carnevali italiani si esibiranno in coreografie e spettacoli in un percorso che da Santa Maria Novella raggiungerà piazza della Signoria. In palio i premi per le categorie “Mascheramento singolo”, “Mascheramento di coppia”, “Mascheramento di gruppo” e “Juniores” per i più piccoli.

I vincitori verranno decretati da un Giurì che attenderà l’arrivo del corteo sull’Arengario di Palazzo Vecchio in un clima di musica e divertimento popolare. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale “Il Carnevale di Firenze” in collaborazione con il Comune di Firenze, il patrocinio della Regione Toscana, Camera di Commercio, Confcommercio, Carnevalia e in partnership con il Carnevale di Viareggio. “Dopo il successo del 2020, abbiamo voluto riprendere questo evento che rilancia la storica tradizione fiorentina del Carnevale legata alla famiglia Medici – ha detto il vice-sindaco e assessore alla cultura Alessia Bettini -. Un’occasione straordinaria per vedere sfilare nelle strade del centro storico le maschere più belle, rendendo omaggio a figure come Caterina de’ Medici, Maria Luisa de’ Medici, Eleonora da Toledo e tante altre. Ma anche un modo per rinnovare la collaborazione con il Carnevale di Viareggio e Venezia e per contribuire con eventi di interesse culturale a indirizzare i flussi turistici anche fuori stagione”. “E’ per noi una grande gioia poter annunciare la ripartenza di questa festa immaginifica, che fa parte del Dna di Firenze. Feste, intrattenimento e divertimento per tutti, in un clima di ilarità e gioia. Desideriamo ringraziare le Istituzioni e i partner per aver consentito al nostro team di poter realizzare questo evento che nasce con l’obiettivo di recuperare appieno una tradizione del territorio e rappresentare così, in un prossimo futuro, un richiamo per trascorrere giorni di letizia a Firenze anche nel periodo invernale”, dichiarano i vertici dell’Associazione “Il Carnevale di Firenze”.

Sara Coseglia