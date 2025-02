Carnevale a Lastra a Signa: laboratori, spettacoli e caccia al tesoro in maschera, tante le iniziative promosse dal Comune

LASTRA A SIGNA – Laboratori e spettacoli al Centro Sociale e una speciale caccia al tesoro a Villa Caruso: queste le iniziative che il Comune di Lastra a Signa ha in programma in occasione del Carnevale. “Maschere veneziane e maschere sperimentali” è il laboratorio creativo tenuto da Valentina Gudina al Centro Sociale Residenziale. Tre incontri […]

"Maschere veneziane e maschere sperimentali" è il laboratorio creativo tenuto da Valentina Gudina al Centro Sociale Residenziale. Tre incontri intergenerazionali per la preparazione delle maschere di Carnevale.

I laboratori si terranno dalle 17 alle 19: il 18 febbraio per bambini dai 3 ai 7 anni, il 25 febbraio per bambini dai 7 anni e adulti e il 28 febbraio per bambini dai 7 anni e adulti. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 334 3765338. A Villa Caruso Bellosguardo il 22 febbraio alle 15 caccia al tesoro in maschera e dalle 17 merenda tutti insieme con cenci e frittelle. Prenotazione obbligatoria allo 055.8721783, info@villacaruso.it. L’ultima iniziativa si terrà il 4 marzo alle 17 nello spazio al piano terra del Centro Sociale Residenziale con uno spettacolo di clownerie dedicato ai bambini.