Carnevale al Museo del Figurino con la caccia alle maschere

CALENZANO – Non ci sarà il Carnevale Medievale come da 35 anni lo conosciamo tra le antiche mura del Castello di Calenzano Alto, ma resterà la tradizione del Carnevale in una versione contemporanea contaminata dalla pandemia. Il Museo del Figurino Storico ha organizzato una caccia alle maschere per le vie del borgo in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anti-covid. Partirà sabato 6 febbraio alle ore 18 con un incontro online di un’ora in compagnia di Corallina e Stenterello che faranno conoscere alcuni dei loro amici della Commedia dell’Arte, un genere teatrale nato in Italia nella seconda metà del ‘500 e diffuso in tutta Europa di cui è bene parlare per non perderne la memoria.

L’evento, su prenotazione obbligatoria e con un numero massimo di 15 partecipanti, è rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni, solo per gli iscritti ci sarà una caccia alle maschere per le vie del borgo del Castello, aiutati dalla mappa che sarà inviata loro al termine del primo incontro on line. I bimbi potranno aguzzare la vista domenica 7 febbraio (in caso di maltempo sarà rinviato ad altra data che verrà comunicata in seguito) cercando e collezionando le maschere e allo stesso tempo scoprendo gli edifici storici presenti nel castello. Di seguito il link per accedere all’iscrizione