Carnevale: due giornate tra coriandoli e mascherine

SESTO FIORENTINO – Prima giornata del Carnevale e a Sesto Fiorentino torna “Il paese dei balocchi”, un appuntamento promosso da amministrazione comunale, Pro Loco e una serie di associazioni locali. Oggi, domenica 12 febbraio, alle 14.30 grazie a “Tutti in piazza”, in piazza Vittorio Veneto si terranno una serie di animazioni per i bambini con “Pirati” gli artisti di strada pronti a vivacizzare il pomeriggio. Gli “street artist” daranno vita a giochi e daranno il via alla sfilata di mascherine alla quale i bambini potranno iscriversi recandosi al punto Wow, uno spazio questo dove si potranno fare anche i selfie accanto ai clown e agli altri animatori del pomeriggio. Non è Carnevale senza musica e infatti ci anche sarà l’esibizione della Banda Musicale di Sesto Fiorentino che darà il via alla sfilata da piazza Vittorio Veneto a via Cavallotti tra musica e coriandoli e ritorno in piazza davanti al municipio. La sfilata delle mascherine si terrà dalle 16.30 alle 17.30 dopo in piazza Vittorio Veneto seguirà la premiazione: la giuria sceglierà le tre mascherine più originali e creative.

Domenica 19 febbraio, invece, alle 15.30 il Carnevale tornerà con la sfilata degli allievi del corso di Art Music Academy da via XI Febbraio nel musical “Ciak si gira!”. Ballerini e musicisti accompagnati da cantanti percorreranno le strade del centro cittadino. E per i bambini truccabimbi e palloncini. Anche il 19 febbraio alle 16.30 in piazza Vittorio Veneto si terrà la sfilata delle mascherini con la premiazione delle prime tre mascherine più originali e creative.