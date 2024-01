Carnevale Lastra a Signa: il 10 febbraio sfilata con giochi danzanti, musiche e stelle filanti per le vie della città 

LASTRA A SIGNA – Un Carnevale colorato, pieno di musica e intrattenimenti per bambini: saranno due gli appuntamenti a Lastra a Signa dedicati a chi vuole festeggiare e divertirsi. Sabato 10 febbraio a partire dalle 15 Il Re Carnevale (un grande pupazzo realizzato dai bambini e dagli scenografi del Teatro delle Arti) guiderà una colorata sfilata piena di giochi danzanti, maschere, musica, coriandoli e stelle filanti che partirà dalle 15 dal Centro Sociale e attraverserà la città per arrivare in piazza del Comune. L’evento si concluderà con la premiazione della maschera più bella (iscrizioni alla partenza della sfilata) con in palio premi offerti dal CCN Lastra Shopping e a seguire uno spettacolo di Clown del comico/mago Mago Magagna e le bellissime coreografie hip hop kids e teen della scuola di danza Luv Dance Movement.

Domenica 11 febbraio alle 15.30 il secondo appuntamento: a Villa Caruso Bellosguardo, dove i bambini si potranno dilettare nella realizzazione di un’originale maschera di Carnevale, il tutto accompagnato da una merenda a base di cenci e frittele. Per prenotazioni 0558721783 – info@villacaruso.it. Le iniziative sono organizzate dal Comune di Lastra a Signa, Teatro delle Arti-La Piazza dei Bambini, Associazione Museo Villa Caruso. Con la partecipazione di Luv Dance Movement, CCN Lastra Shopping. “Tanti appuntamenti quest’anno dedicati al Carnevale – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – per far vivere il nostro centro cittadino e valorizzare gli spazi di Villa Caruso Bellosguardo. Un programma di qualità e per tutti i gusti: ci sarà da divertirsi, da imparare e lasciarsi coinvolgere dalla festosa atmosfera che sapremo offrire a tutti i bambini”.