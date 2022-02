Caro bollette. Assessore Sanquerin “bene la decisione del Centro d’ascolto, il Comune da sempre impegnato in questo settore”

SESTO FIORENTINO – Il caro bolletta e la crisi economica stanno spingendo molte famiglie a chiedere aiuto e sostegno alla’amministrazione comunale. Oggi il Centro d’ascolto ha messo a disposizione per le famiglie in difficoltà 10mila euro per aiutare il pagamento delle bollette. L’assessore ai servizi sociali del Comune Camilla Sanqueri spiega quello che sta facendo […]

SESTO FIORENTINO – Il caro bolletta e la crisi economica stanno spingendo molte famiglie a chiedere aiuto e sostegno alla’amministrazione comunale. Oggi il Centro d’ascolto ha messo a disposizione per le famiglie in difficoltà 10mila euro per aiutare il pagamento delle bollette.

L’assessore ai servizi sociali del Comune Camilla Sanqueri spiega quello che sta facendo in questo settore l’amministrazione comunale.

“L’amministrazione comunale in convenzione con il Centro d’ascolto mette da sempre a disposizione risorse che poi il centro d’ascolto distribusce. – spiega l’assessore Sanquerin – Questa risposta esiste già e riguarda il pagamento delle bollette, abbiamo verificato che il bisogno di un sostegno a causa della d crisi economica e per l’aumento dei costi, potrà essere più stringente. Ringrazio l’associazione che ha messo risorse proprie e per l’appello rivolto ad altre società e ai cittadini di partecipare a questo progetto. Per quanto ci riguarda valuteremo nel corso del tempo anche in quale misura rafforzare questo tipo di risposta ora emergenziale ma ci rendiamo conto essere una delle situazioni che ci troveremo davanti nei prossimi giorni”.

Una possibilità per venire incontro alle richieste dei cittadini potrebbe essere il microcredito?

“Potrebbe rispndere ad alcune necessità. – dice Sanquerin – Stiamo pensando a poter strutturare anche risposte di questo tipo. Partiamo ora da quello che c’è e dalla decisione del centro d’ascolto”.