“Caro energia”: contributo alle associazioni sportive

SESTO FIORENTINO – Il Comune di Sesto scende in campo al fianco delle società sportive per far fronte ai rincari energetici. Grazie a uno stanziamento di 60mila euro una tantum, le società sportive concessionarie di impianti pubblici della nostra città potranno accedere a un contributo straordinario per coprire i maggiori costi in bolletta. Un terzo dei fondi sarà destinato alla piscina comunale, un impianto particolarmente esposto alle conseguenze degli aumenti dei prezzi dell’energia; i rimanenti 40mila euro saranno ripartiti tra le altre società in maniera proporzionale agli aumenti rispetto al primo semestre 2021.

“Si tratta di una misura straordinaria che adottiamo per sostenere l’attività delle nostre società sportive che gestiscono impianti pubblici- afferma l’assessore allo sport Damiano Sforzi – Dopo la crisi legata all’emergenza sanitaria, i rincari dei costi di luce, acqua e gas hanno reso in molti casi insostenibile l’e attività. In attesa di misure governative di carattere generale che auspichiamo finalmente di poter vedere a stretto giro, ancora una volta ci siamo fatti carico dei problemi e delle difficoltà che le nostre società anno e abbiamo ritenuto di dover intervenire subito in maniera diretta per mitigare gli effetti della difficile situazione economica. Come Amministrazione siamo vicini ai gestori degli impianti la cui attività riveste un grande valore sociale oltre che sportivo che vogliamo tutelare e promuovere”.