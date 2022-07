“Caro luce e gas”: lo Spi-Cgil ne parla alla Festa Sociale di Carraia

CALENZANO – “Siamo dentro una situazione senza precedenti, almeno nei tempi recenti, la pandemia e la guerra. Sono già molto evidenti gli effetti economici e sociali di questa situazione e contemporaneamente stà esplodendo la questione energia, con implicazioni dirette e in molti casi drammatiche sulle condizioni delle famiglie e degli anziani”. Lo afferma, in una nota, Spi-Cgil di Calenzano che a questo proposito organizza un dibattito alla Festa Sociale in corso di svolgimento nella zona sportiva di Carraia. L’incontro si terrà domani, venerdì 22 luglio, alle 17.30 e affronterà le molteplice cause dell’aumento dei costi di gas e energia elettrica, cosa può e deve fare il governo nazionale e l’Europa e cosa possono fare le comunità per ridurre la spesa per gas e luce. Partecipano al dibattito, che sarà presieduto dal segretario dello Spi-Cgil di Calenzano Claudio Bicchielli, Manuele Marigolli che per lo Spi Regionale si occupa della costituzione di un “Gruppo di acquisto” per contrattare con le aziende di distribuzione, condizioni più favorevoli per lavoratori e pensionati, l’assessore del Comune di Calenzano Irene Padovani, il presidente di Federconsumatori Toscana Luca D’Onofrio, il segretario generale della Filctem-Cgil di Firenze Luca Barbetti. Concluderà il dibattitto Claudio Guggiari, segretario regionale della Cgil Toscana.