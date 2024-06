Carovani-Arena: ballottaggio a sinistra a Calenzano, le reazioni

CALENZANO – Il ballottaggio era scontato anche per Giuseppe Carovani, candidato sindaco della coalizione composta da Sinistra per Calenzano, Calenzano Democratica e Per la mia Città,. Anche se non si aspettava di andare con il 41,40% a sfidare la candidata del centrosinistra Maria Arena, sostenuta da PD, Calenzano in movimento e Futura che ha raggiunto […]

CALENZANO – Il ballottaggio era scontato anche per Giuseppe Carovani, candidato sindaco della coalizione composta da Sinistra per Calenzano, Calenzano Democratica e Per la mia Città,. Anche se non si aspettava di andare con il 41,40% a sfidare la candidata del centrosinistra Maria Arena, sostenuta da PD, Calenzano in movimento e Futura che ha raggiunto il 33,93%. “Il risultato è andato oltre le aspettative, – afferma Carovani – il dato importante anche dal punto di vista politico è il balzo compiuto da Sinistra per Calenzano ed è molto positivo”. Carovani è molto conosciuto e per dieci anni dal 1999 al 2009 è stato sindaco, molto apprezzato, di Calenzano, da cinque anni è all’opposizione in consiglio comunale. “Credo abbia premiato il lavoro svolto in questi anni – dice Carovani – il lavoro fatto nelle istituzioni, cercare il contatto continuo con le persone. Penso che siamo stati riconosciuti non come una lista o un comitato elettorale, ma come quello che siamo, una realtà presente e attiva da sempre, non effimera”. Se da un lato era scontato un ballottaggio tutto a sinistra non lo era il risultato ottenuto dal PD e da Sinistra per Calenzano. Il PD alle europee raggiunge il 37,85%, mentre alle comunali precipita a 23,85%, balzo in avanti, invece per Sinistra per Calenzano che ottiene il 24,85%.

Risultato deludente, invece per Maria Arena. “Non siamo riusciti a far comprendere che la candidata Maria Arena e le liste che l’hanno appoggiata rappresentano un forte elemento di novità. – precisa il segretario del Pd di Calenzano Paolo Santini – Tanti elettori del Pd che ci hanno dato fiducia alle Europee, in ambito amministrativo non ci hanno seguiti e hanno voluto mandarci un segnale chiaro. Su questo dobbiamo concentrare le nostre riflessioni”. Mentre la candidata sindaca non si dice scoraggiata. “In questi mesi ho potuto contare su una squadra capace, affiatata e molto motivata, – dice Arena – continueremo con maggiore energia per recuperare i consensi dei cittadini che non sono venuti a votare o ai quali non abbiamo saputo raccontare bene il nostro progetto di città”. Si annuncia una campagna elettorale molto intensa per Maria Arena se vorrà conquistare quella fetta di elettori che non l’ha votata e per Carovani che su questo punto resta inflessibile e, dice “continuerà con gli incontri sul territorio, perchè pensiamo di far conoscere a chi vorrà il nostro progetto”.