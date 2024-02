Carovani “Da marzo nuovi incontri con i cittadini”

CALENZANO – Sala piena per la conferenza programmatica della coalizione civica progressista a sostegno della candidatura di Giuseppe Carovani a sindaco di Calenzano: l’appuntamento, che si è tenuto stamani alla Casa del Popolo di Calenzano, ha visto la partecipazione di più di cento persone. Carovani ha poi spiegato che l’incontro è la conclusione di un percorso e a marzo la coalizione “Per una Calenzano sostenibile e inclusiva” riprenderà una serie di incontri con i cittadini andando “di piazza in piazza” per integrare con le loro proposte quelle già presenti nel programma elettorale che sarà presentato appena concluso il ciclo di appuntamenti.

In apertura è stato illustrato, dal presidente dell’associazione politico culturale Sinistra per Calenzano, Simone Giuntini, il percorso compiuto negli ultimi 5 anni fino agli ultimi mesi, con l’istituzione di 19 tavoli tematici di lavoro per elaborare il programma elettorale, in un percorso “aperto e civico, per superare le divisioni nazionali confrontandosi sulle scelte di governo locale”.

Giuseppe Carovani ha delineato i punti fondamentali del programma di coalizione: il tema della sostenibilità e del consumo di suolo, l’attenzione al bilancio e alla pianificazione di opere pubbliche e manutenzioni, il rafforzamento della coesione sociale dell’intera comunità calenzanese e l’efficientamento della macchina comunale, andando a ricucire quel dialogo con la cittadinanza che negli ultimi anni si è interrotto.

Sono poi intervenuti i sindaci di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi e di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri che hanno parlato della metropoli e ribadito il no alla nuova pista dell’aeroporto di Peretola, mentre hanno indicato come sviluppo il Parco della Piana e la mobilità sostenibile locale, opponendosi alla quotazione in borsa della Multiutility e alla privatizzazione dei servizi, ricordando l’importanza di fare fronte comune per pretendere che la Città metropolitana condivida le proprie scelte con gli altri Comuni della Piana.

Sono intervenuti anche Laura Scalia della Camera del Lavoro metropolitana della Cgil e Marco Ceccantini, presidente della Uisp metropolitana di Firenze. Ha inoltre mandato un messaggio Maurizio Pascucci, capogruppo di opposizione al Comune di Corleone. Sono seguiti poi gli interventi di Stefano Fusi, già sindaco di Tavarnelle, e di numerosi candidati nelle liste elettorali che appoggiano la candidatura a sindaco di Giuseppe Carovani, che ha fatto le conclusioni.