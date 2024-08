Carovani “Emergenza A1 e Sp8: concertare le misure”. Incontro in Prefettura

CALENZANO -Si è tenuto ieri in Prefettura a Firenze il Comitato Operativo Viabilità (COV) su richiesta del Comune di Calenzano dopo gli eventi critici accaduti lo scorso 19 luglio che hanno portato alla paralisi totale del traffico sull’autostrada e sulla strada provinciale barberinese. Il Comune di Calenzano ha chiesto di poter concertare misure coordinate tra […]

CALENZANO -Si è tenuto ieri in Prefettura a Firenze il Comitato Operativo Viabilità (COV) su richiesta del Comune di Calenzano dopo gli eventi critici accaduti lo scorso 19 luglio che hanno portato alla paralisi totale del traffico sull’autostrada e sulla strada provinciale barberinese. Il Comune di Calenzano ha chiesto di poter concertare misure coordinate tra tutti i soggetti al fine di minimizzare gli impatti sulla viabilità locale e sulla SP8 Barberinese in conseguenza a emergenze o blocchi che dovessero verificarsi sul tratto autostradale dal casello di Calenzano Sesto Fiorentino al Casello di Barberino di Mugello.

All’incontro erano presenti la Prefettura di Firenze, la Polizia stradale, ANAS, Autostrade per l’Italia Direzione IV° Tronco, la Città Metropolitana (settori Viabilità e Protezione Civile), il Comune di Barberino e per il Comune di Calenzano il Sindaco Giuseppe Carovani, l’Assessore Maurizio Sansone, il Comandante della Polizia Municipale Maria Pia Pelagatti, il responsabile Area Viabilità Nicola Tanini.

Il sindaco Carovani ha illustrato gli otto punti proposti in una specifica nota consegnata ai presenti, finalizzati a migliorare le comunicazioni tempestive fra tutti gli enti coinvolti e la Protezione Civile, a informare tempestivamente i cittadini e gli utenti della strada, a prevedere la necessaria assistenza agli automobilisti durante gli incolonnamenti prolungati, a garantire adeguati mezzi di soccorso stazionanti in loco, a verificare possibili percorsi alternativi alla SP8 per i mezzi di soccorso.

Nel corso dell’incontro tutti i partecipanti hanno convenuto che la comunicazione tra i soggetti interessati da eventuali deviazioni impreviste del traffico autostradale sulla viabilità ordinarie devono essere tempestive e in continuo aggiornamento in modo da permettere ai Comuni interessati di attivare i canali di comunicazione con l’utenza.

E stato dato atto che le misure già concordate tra comune di Calenzano e Direzione del IV Tronco circa la presenza di unità di soccorso stradale e movieri sulla SP8 in occasione delle chiusure programmate per lavori del casello autostradale di Calenzano sono state mantenute ed hanno garantito una adeguata prevenzione.

Si è convenuto sulla necessità di rafforzamento dei presidi di assistenza agli utenti stradali presso il presidio della protezione civile in Loc. La Chiusa in occasione degli ingorghi sul tratto autostradale.

Sono stati concordate modalità di reciproca informazione e di coordinamento in occasione di cantieri per lavori sulla SP8, sottolineando l’importanza della presenza di movieri in occasione di restringimenti carreggiata con circolazione a traffico altenato.

E’ stato infine condiviso con tutti i soggetti il Piano di Emergenza Esterna del tratto Autostradale A1 riguardante il nostro territorio.

“Siamo davvero soddisfatti. – ha concluso il sindaco Carovani – Si è trattato di un incontro molto proficuo in cui tutti gli attori in qualche modo competenti sulla strada provinciale barberinese hanno condiviso un modus operandi che consenteirà di gestire meglio le situazioni di crisi e di emergenza”.