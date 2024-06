Carovani nuovo sindaco di Calenzano “risultato superiore alle aspettative”

CALENZANO – Con il 64,63% Giuseppe Carovani ha vinto il ballottaggio ed è il nuovo sindaco di Calenzano. Sostenuto dalla coalizione composta da Sinistra per Calenzano, Per la mia Città e Calenzano Democratica, già al primo turno aveva ottenuto il 41%, mettendo in difficoltà Maria Arena sostenuta dal Partito Democratico, Calenzano in Movimento e Futura […]

CALENZANO – Con il 64,63% Giuseppe Carovani ha vinto il ballottaggio ed è il nuovo sindaco di Calenzano. Sostenuto dalla coalizione composta da Sinistra per Calenzano, Per la mia Città e Calenzano Democratica, già al primo turno aveva ottenuto il 41%, mettendo in difficoltà Maria Arena sostenuta dal Partito Democratico, Calenzano in Movimento e Futura la cui corsa si è conclusa al 35,37%. Visibilmente soddisfatto Giuseppe Carovani che sta già pensando ai prossimi impegni ha festeggiato la vittoria con i suoi elettori alla Casa del popolo di Calenzano.

“Eravamo molto fiduciosi di farcela dopo il risultato del primo turno – spiega Carovani – mi sembra sia andato anche oltre ogni più rosea aspettativa visto anche quelle che erano le condizioni di partenza. Questo è un elemento che dovrebbe indurre ad una riflessione sulla volontà espressa dai cittadini con questo voto. Adesso siamo pronti per iniziare a lavorare e affrontare i nodi che individuato e le risposte del nostro programma”.

Carovani sta già pensando ai primi punti da affrontare. “Intanto reperire risorse per rendere gratuiti i libri per le elementari per il prossimi anno scolastico – dice il nuovo sindaco – e nell’elenco di quello che vogliamo fare: definire un atto di indirizzo per fare una variante di salvaguardia per quanto riguarda le previsioni edificatorie in coerenza con le nostre posizioni sulla pianificazione urbanistica”.

Un risultato importante è stato anche quello di Sinistra per Calenzano. “La proposta civica progressiste che si è costruita attorno a Sinistra per Calenzano ha avuto una risposta molto importante – precisa Carovani – da sottolineare che Sinistra per Calenzano ha preso più voti del Partito Democratico al primo, ma sono andate bene anche le civiche”. Nella Piana si assiste all’onda di Sinistra. “La nostra è una sinistra civica, – dice Carovani – ma c’è un’onda di sinistra che credo potrà giocare un ruolo anche nei partiti dell’area metropolitana”.

Sconfitta annunciata per Maria Arena che già al primo turno era arrivata al 33%. “Quando si vota – ha commentato Maria Arena – i cittadini hanno sempre ragione, e noi accettiamo con serenità il responso delle urne. Per quello che mi riguarda continuerò il mio lavoro in Consiglio Comunale, anche se stavolta dai banchi dell’opposizione. La mia sarà un’opposizione seria e puntuale per i prossimi cinque anni. Questi sei mesi di campagna elettorale mi hanno fatto conoscere tante persone e insegnato a guardare alla mia città con occhi più consapevoli. La considero comunque un’esperienza molto positiva. Al nuovo sindaco faccio i miei auguri di buon lavoro, perché Calenzano merita attenzione e merita un impegno che vada oltre gli slogan generici che invece hanno caratterizzato gran parte della campagna elettorale che ci è stata fatta contro”.