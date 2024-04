Carovani Sindaco: apertura del Comitato elettorale

CALENZANO – Giovedì 4 aprile alle 18.30 sarà inaugurato il comitato elettorale del candidato sindaco Giuseppe Carovani e i candidati delle liste Sinistra per Calenzano, Per la mia Città e Calenzano Democratica, in via Puccini 71. Gli incontri proseguono domenica 7 aprile alle 10.30 a Secciano, nei pressi della Chiesa di Santo Stefano, poi martedì […]

CALENZANO – Giovedì 4 aprile alle 18.30 sarà inaugurato il comitato elettorale del candidato sindaco Giuseppe Carovani e i candidati delle liste Sinistra per Calenzano, Per la mia Città e Calenzano Democratica, in via Puccini 71. Gli incontri proseguono domenica 7 aprile alle 10.30 a Secciano, nei pressi della Chiesa di Santo Stefano, poi martedì 9 alle 21.15 alla Bottega dell’Allegria del centro civico di Legri, e mercoledì 10 aprile alle 16.30 a Settimello, nei giardini pubblici di via Squilloni: Giuseppe Carovani e i candidati al Consiglio comunale delle tre liste della Coalizione Civica Progressista saranno presenti per illustrare idee e progetto di governo e confrontarsi con i residenti su problemi ed esigenze locali. È stato inoltre pubblicato negli scorsi giorni il portale internet dedicato alla candidatura di Giuseppe Carovani: all’indirizzo web www.carovanisindaco.it con la proposta di programma di mandato 2024-2029 in versione integrale, le informazioni su tutti i candidati delle tre liste, approfondimenti e contatti.