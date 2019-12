Carrefour Express apre anche a Natale: presidio Filcams Cgil a Firenze il 25 dicembre

CALENZANO – “L’Italia non ha una regolamentazione sulle aperture commerciali, lasciando al mercato la libera decisione di farlo. Per questo anche a Natale ci sono negozi che possono stare aperti senza che le amministrazioni locali possono regolare tali decisioni”. E’ quanto si legge in una nota di Filcams Cgil. “Questa scelta del sempre aperto non ha aumentato i consumi perché questi per essere aumentati devono vedere un aumento del reddito disponibile delle famiglie – prosegue la nota – Non ha aumentato la occupazione e al contempo ha peggiorato le condizioni di lavoro per consentire le aperture nelle festività. Abbiamo sempre detto come Filcams Cgil che questa scelta era sbagliata sin dalla introduzione della legge Monti. Per queste ragioni ogni anno e anche questo anno dichiariamo astensione dal lavoro e sciopero per consentire a chi è comandato al lavoro di rimanere con la propria famiglia”. Filcams Cgil ha deciso di manifestare contro queste scelte di fronte al Carrefour Express in via Ginori 41 a Firenze (negozio che per Natale è aperto) mercoledì 25 dicembre con un presidio dalle ore 9.30 fino alle ore 11.