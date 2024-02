Carta docente, Tar Toscana obbliga il ministero a riconoscere il beneficio ai precari

PRATO – Il Tar Toscana dà ragione alla Flc Cgil di Prato e agli insegnanti a tempo determinato ai quali il Tribunale di Prato aveva riconosciuto il beneficio della Carta docenti: le sentenze pur essendo state notificate, a distanza di un anno non sono state ancora eseguite, con i docenti, iscritti alla Flc Cgil, che hanno di nuovo dovuto affidarsi all’avvocato Isetta Barsanti Mauceri per vedere riconosciute le loro ragioni. Tar della Toscana che ha accolto il ricorso per ottemperanza per una delle prime docenti che non ha riscosso ancora la Carta docente, nonostante la sentenza del giudice del lavoro vecchia di un anno. Il Tar ha stabilito “l’obbligo del ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Prato numero 92 del 2023 entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza”. Il Tar ha anche disposto il “pagamento degli interessi legali dal dovuto e fino al saldo”, ed ha nominato il prefetto di Firenze “affinché, nel caso di inutile scadenza del termine assegnato, provveda all’esecuzione della richiamata sentenza entro i sessanta giorni successivi in via sostitutiva quale commissario ad acta”. Soddisfazione per il giudizio del Tar è stata espressa dalla segretaria generale Flc Cgil Prato Filomena Di Santo: «Un’altra vittoria della Flc Cgil di Prato a sostegno dei docenti precari della scuola, che neppure ricorrendo al giudice vedono riconosciute le proprie ragioni da un’amministrazione che pur condannata rimane inerte».