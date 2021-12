Cartonificio, Brunori (Lega) “Tre nuovi terreni: speriamo che la proposta possa portare ad una soluzione positiva”

SESTO FIORENTINO – “È con piacere e speranza che leggiamo della notizia dei tre nuovi terreni proposti dal Comune di Sesto (e dalla Regione Toscana) a Pro-Gest, proprietaria dell’azienda sestese”. Lo afferma in una nota il consigliere della Lega Sesto Fiorentino Daniele Brunori riferendosi a quanto annunciato dai lavoratori del Cartonificio Fiorentino.

“E’ un cambio di passo necessario per poter provare a mantenere il Cartonificio a Sesto e con esso il posto dei lavoratori li’ impiegati, una mossa da noi auspicata da tempo.- prosegue la nota di Brunori – Ci fa piacere, infatti, che sia stato raccolto il nostro appello, espresso chiaramente nelle settimane scorse e culminato nelle nostre proposte in Consiglio Comunale; dall’atteggiamento “non siamo un’agenzia immobiliare” notiamo finalmente un atteggiamento pro-attivo, che abbiamo sempre sostenuto essere il modo migliore per affrontare la vicenda. Ci auguriamo che i terreni siano compatibili con le richieste dell’azienda, che richiedeva uno spazio e dei tempi adeguati, con le esigenze dei lavoratori che chiedono di rimanere a Sesto o, a limite, in un comune limitrofo della Piana; e che si possa, quindi, giungere ad una soluzione positiva della vertenza. Sarebbe per i lavoratori e per la città tutta il migliore dei regali di Natale”.