Cartonificio Fiorentino, i lavoratori “attendiamo risposta al più presto da parte dell’azienda”

SESTO FIORENTINO – Una risposta in tempi brevi: ad attenderla sono i lavoratori del Cartonificio Fiorentino dopo l’ultimo presidio davanti al Palazzo comunale. I lavoratori anche in quell’occasione chiesero “all’azienda di concedere più tempo affinché le amministrazioni pubbliche, potessero ricercare soluzioni compatibili con le esigenze dell’azienda – scrivono in una nota i lavoratori – Ringraziamo la Regione e il Comune di Sesto Fiorentino, per il lavoro svolto e per l’impegno nel proporre ben tre soluzioni compatibili con quanto richiesto da Pro-Gest”. Ma ora serve una risposta.

“Auspichiamo – conclude la nota dei lavoratori – che i terreni fin qui evidenziati siano oggetto di una attenta e seria riflessione da parte di Pro-Gest, per far sì che lo stabilimento rimanga in zona e non siano vanificati gli sforzi sin qui svolti dalle istituzioni. Ci aspettiamo in merito una risposta in tempi congrui”.