Cartonificio Fiorentino: moratoria di due anni

SESTO FIORENTINO – Si è conclusa dopo cinque ore di discussione la riunione in Comune sul futuro del Cartonificio. Presenti, oltre al sindaco Lorenzo Falchi, il consigliere per il lavoro della Regione Valerio Fabiani, Giuseppe Gentile della Cgil, Simone Pinelli della Rsu e Paolo Fregolant e Gambiera di ProGest. Non ha partecipato Bruno Zago, amministratore […]

SESTO FIORENTINO – Si è conclusa dopo cinque ore di discussione la riunione in Comune sul futuro del Cartonificio. Presenti, oltre al sindaco Lorenzo Falchi, il consigliere per il lavoro della Regione Valerio Fabiani, Giuseppe Gentile della Cgil, Simone Pinelli della Rsu e Paolo Fregolant e Gambiera di ProGest. Non ha partecipato Bruno Zago, amministratore del Gruppo. Al termine della riunione dove in discussione era un documento della Regione Toscana che proponeva una moratoria di tre anni, fino al 2025, è stato approvato un nuovo accordo che prevede una moratoria per il Cartonificio di 2 anni fino al giugno 2024. Nel frattempo lavoreranno istituzioni, sindacati e proprietà per trovare alla fine del percorso un nuovo stabilimento nella Piana fiorentina dove trasferire l’azienda di viale Ariosto.