Cartonificio Fiorentino: nessuna novità. Sciopero mercoledì 17 novembre

SESTO FIORENTINO – Sciopero mercoledì 17 novembre al Cartonificio Fiorentino. La situazione si è di nuovo bloccata ed è in atto un “braccio di ferro” tra la proprietà e i lavoratori.. C’è un clima “reso pesante da sempre più probabile trasferimento della produzione in altra sede” scrive la Rsu in un documento. “La direzione aziendal – prosegue la nota della Rsu – di fronte alla mancana di materia prima come al solito ammortizzail rischio d’impresa con le ferie forzate ai lavoratori, si inviano contestazioni disciplinari ai lavoratori per produzioni di scarsa qualità, quando questi non hanno nessuna responsabilità, lamentando danni d’immagine all’azienda, noi riteniamo che i danni all’immagine alla storia e al prestigio del Cartonificio Fiorentino li stiano facendo la direzione e la proprietà”.

I lavoraroti hanno quindi proclamato due ore di sciopero mercoledì 17 novembre dalle 10.30 alle 12.30 per il primo turno, dalle 14.30 alle 16.30 per il secondo turno. Inoltre è previsto il presidio davanti al Municipio di Sesto dalle 15 alle 16.