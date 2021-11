Cartonificio Fiorentino. Per Sesto “prima del Consiglio abbiamo incontrato i lavoratori”

SESTO FIORENTINO – Quella del Cartonificio Fiorentino, si legge in una nota di Per Sesto – è “una storia che ci racconta, come quella della Gkn, come anche nel nostro territorio, che meglio di tanti altri ha retto alla crisi sanitaria e alle speculazioni finanziarie, incertezze e preoccupazioni riguardino centinaia e centinaia di famiglie, che […]

SESTO FIORENTINO – Quella del Cartonificio Fiorentino, si legge in una nota di Per Sesto – è “una storia che ci racconta, come quella della Gkn, come anche nel nostro territorio, che meglio di tanti altri ha retto alla crisi sanitaria e alle speculazioni finanziarie, incertezze e preoccupazioni riguardino centinaia e centinaia di famiglie, che rischiano da un giorno all’altro di perdere occupazione, reddito, speranza. E li abbiamo incontrati poco prima del Consiglio proprio perché abbiamo presentato come promotori e approvato a stragrande maggioranza una mozione che impegnerà il nostro Comune nel proseguire l’opera di vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori ma soprattutto ad attivarsi in tutte le sedi per pretendere il rafforzamento della disciplina sulle delocalizzazioni delle imprese”.

“Un atto – prosegue Per Sesto – che in Consiglio hanno votato tutti tranne Lega e Fratelli d’Italia, che hanno rappresentato bene a lavoratrici e lavoratori del Cartonificio, della Gkn e a tutti quelli nella stessa loro situazione da che parte stanno”.

“Noi invece li abbiamo voluti guardare ancora una volta negli occhi – commenta Claudio Cozzi Fucile, consigliere di PerSesto primo firmatario della mozione – ma questa volta nel Comune di Sesto Fiorentino, per ribadire loro che qui troveranno sempre braccia e teste per continuare la lotta per un lavoro di qualità, lotta che oggi ci riguarda tutti”.