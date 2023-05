Cartonificio Fiorentino: presidio il 16 maggio alle 14.30 davanti alla fabbrica

SESTO FIORENTINO – Non c’è pace per i lavoratori del Cartonificio Fiorentino che il 16 maggio alle 14.30 attueranno un presidio davanti ai cancelli di viale Ariosto per per protestare contro quella che la Rsu definisce come una gestione “scandalosa” della Ciga da parte della proprietà dell’azienda la Progest. “Ad alcuni lavoratori – si legge […]

SESTO FIORENTINO – Non c’è pace per i lavoratori del Cartonificio Fiorentino che il 16 maggio alle 14.30 attueranno un presidio davanti ai cancelli di viale Ariosto per per protestare contro quella che la Rsu definisce come una gestione “scandalosa” della Ciga da parte della proprietà dell’azienda la Progest. “Ad alcuni lavoratori – si legge in una nota della Rsu – sono state pagate le ferie del 2023, ad altri sono stati pagati i r.o.l. (riduzione orario di lavoro, ndr), del recupero contributivo dei mesi di agosto e settembre 2022 si è persa traccia”. I lavoratori protesteranno perchè, si legge nella nota “non possiamo continuare così, chiediamo alla proprietà la chiusura immediata della Ciga visto che si produce a tre turni e la manutenzione viene fatta in straordinario”. Per questo domani 16 maggio sarà proclamato un’ora di sciopero a turno: il primo turno dalle 11 alle 12, il secondo turno dalle 14.30alle 15.30 e il terzo turno dalle 5 alle 6.