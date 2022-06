Cartonificio. Per Sesto: “E’ ora che Sesto faccia sentire la vicinanza ai lavoratori”

SESTO FIORENTINO – Ieri i lavoratori del Cartonificio Fiorentino hanno manifestato davanti al Palazzo Comunale nel quale era convocato il tavolo tra Regione Toscana, sindacati (Slc Cgil e Fistel Cisl), Rsu, amministrazione comunale e proprietà. “Oltre 90 persone che vedono a rischio il proprio futuro per l’ennesima miope delocalizzazione che vuole privare un territorio del proprio lavoro.” – commenta il presidente di PerSesto, Marco Salvadori – “Ed è giusto allora che tutta Sesto faccia sentire la propria vicinanza alle donne e agli uomini che combattono contro politiche aziendali sbagliate e assolutamente non condivisibili nei metodi e nelle finalità, che finiscono sempre per far pagare il prezzo ai lavoratori. Per questo porteremo la loro voce in consiglio comunale e dovunque ci sarà possibile perché sentano tutto il sostegno della città ma soprattutto perché possano vedere tutelato il loro futuro”.