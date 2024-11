Cartonificio: trasferimento a fine estate 2025

SESTO FIORENTINO – Si è tenuto questo pomeriggio in Regione il tavolo sulla vertenza del Cartonificio Fiorentino. Al centro dell’incontro il trasferimento dei lavortori della sede di viale Ariosto ad Altopascio. All’incontro hanno partecipato oltre al consigliere regionale delegato al lavoro Valerio Fabiani, il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, i sindacati anche l’Ad dell’azienda Francesco Zago. “La società pur in una situazione delicata dal punto di vista finanaiziario conferma il trasferimento e di fatto nei tempi che aveva detto – spiega Fabiani – A differenza di quanto avvenuto fino ad ora la proprietà era al tavolo regionale e con l’Ad Zago, c’era il presidente indipendente del consiglio di amministrazione. Insieme abbiamo deciso di fare un percorso che si pone l’obiettivo di genstire in modo non traumatico il trasferimento del Cartonificio ad Altopascio significa sia fare un accordo sindacale sul personale immaginando dei percorso personalizzati per i vari dipendenti”.

L’accordo permetterà di garantire il passaggio quasi personalizzato ai diversi dipendenti dell’azienda sestese, oggi un’ottantina, tenendo conto anche di coloro che si avvicinano alla pensione. Sul tavolo anche un accordo con le istituzioni e l’azienda sul futuro del sito di Sesto Fiorentino.

“La proposta avanzata dalla Regione – spiega Fabiani – è di fare un protocollo d’intesa con l’obiettivo di reindustrializzare il sito, mantenere una presenza industriale di quell’area rendendola più compatibile con il contesto urbano. Questo aspetto non dovrà essere un passaggio che si conclude con un rapporto tra privati, cioè tra chi vende e chi compra, ma si dovrà tenere conto anche dell’aspetto pubblico e anche della storia del Cartonificio. Abbiamo convenuto che ci deve essere una gestione condivisa del passaggio su Sesto e sull’area industriale. Abbiamo anche chiesto e previsto entro la fine dell’anno su tutti gli insediamenti di Pogest in Toscana perchè secondo noi anche la vicenda di Sesto va iscritta in un progetto complessivo che tutti speriamo si concluda con un piano di rilancio e investimento”.