Caruso e Martinuzzi (FI): “Rivedere la distribuzione gratuita delle mascherine della Regione”

CAMPI BISENZIO – “Come avviene la distribuzione gratuita delle mascherine diffuse dalla Regione Toscana presso i supermercati di Campi Bisenzio?”. A chiederlo, con una nota, sono Angelo-Victor Caruso, coordinatore di Forza Italia a Campi Bisenzio, e la sua vice Chiara Martinuzzi, che aggiungono: “Come noto in questi giorni è stata avviata la distribuzione delle mascherine non solo presso le farmacie, dove sono andate subito esaurite, ma anche in alcuni supermercati come il centro Coop di via Buozzi. Tuttavia le modalità di erogazione sono completamente diverse: presso le farmacie viene richiesta la carta sanitaria mentre presso i supermercati le stesse vengono regalate a chiunque si presenti. Il risultato è che oggi decine e decine di persone si presentano con quotidianità presso il supermercato per ritirare ogni giorno la propria razione di mascherine, di fatto vanificando quanto aveva previsto la Regione Toscana quando aveva indicato che sarebbero state consegnate fino a un massimo di 30 mascherine al mese ad ogni persona. Da qui la proposta: come già richiesto da più parti ci sentiamo anche noi di chiedere alla Regione di rivedere le modalità di erogazione e distribuzione delle mascherine prevedendo che sia sempre necessario esibire la carta sanitaria ad ogni ritiro. Tutto questo per garantire una distribuzione equa tra i nuclei familiari ed evitare che qualcuno riesca a fare incetta di mascherine a discapito di altri”.