Caruso (FI): “Il Comune risarcisca i ristoratori per per le perdite del giorno di San Valentino”

CAMPI BISENZIO – “Forza Italia manifesta ancora una volta la propria vicinanza e solidarietà a tutti i ristoratori del territorio, duramente colpiti dall’emergenza sanitaria, che hanno visto andare in fumo risorse economiche importanti anche Domenica scorsa, con l’annullamento, all’ultimo minuto, di tutti gli eventi già in programma per San Valentino, in completa sicurezza. Adesso sia l’amministrazione comunale a risarcire le mancate perdite”. Si esprime così Angelo-Victor Caruso, coordinatore comunale azzurro, che aggiunge: “Le nuove posizioni che hanno riportato la Toscana in zona arancione hanno fortemente penalizzato gli esercizi del settore della ristorazione ed alberghiero con particolare riferimento ai mancati incassi di domenica 14 febbraio a fronte degli acquisti di generi freschi e deperibili. In questo caso il presidente Giani e la Regione non sono stati in grado di comunicare tempestivamente, chiaramente ed efficacemente con il tessuto economico, i suoi protagonisti e i suoi rappresentanti, ignorando nella fattispecie le problematiche dei ristoranti di servire cibo fresco ed il conseguente ingente danno che la chiusura di domenica 14 febbraio San Valentino ha comportato. Per questo Forza Italia, così come proposto dalla vice-coordinatrice provinciale Raffaella Ridolfi, chiede all’amministrazione comunale campigiana di intervenire con fondi propri per risarcire gli operatori economici del settore e a sollecitare il presidente Giani e la Regione a una maggiore e più responsabile gestione dell’emergenza Covid”.