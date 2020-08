Caruso (Forza Italia): “In via delle Corti da dieci giorni c’è una perdita d’acqua”

CAMPI BISENZIO – “Da dieci giorni c’è una perdita d’acqua in via delle Corti e dopo dieci giorni nessun tecnico si è presentato per riparare il guasto”. A parlare così è Angelo-Victor Caruso, coordinatore comunale di Forza Italia a Campi Bisenzio, che aggiunge: “Quanto tempo ancora dovranno attendere i residenti della zona? Fin dal primo momento della comparsa della perdita è stato richiesto il pronto intervento a Publicqua ma nonostante le ripetute segnalazioni nessuno si è ancora presentato a risolvere il problema. Nel mentre, l’acqua sgorga in piena libertà. Si tratta di una inaccettabile dispersione di acqua pubblica che ricade poi sui conti già fin troppo salati delle bollette campigiane. Attendere così tanto per una semplice riparazione non è tollerabile e dimostra come qualcosa in Publiacqua non funziona. L’acqua è un bene delicato, una risorsa non infinita, e le reti hanno bisogno di interventi d’urto veloci per contrastare livelli di dispersione”.