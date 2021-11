“Caruso & Friends. La nascita del re dei tenori” di Maurizio Sessa sbarca a New York

LASTRA A SIGNA – “Caruso & Friends” alla conquista della Grande Mela. Il tenore napoletano, di cui quest’anno ricorre il centenario della scomparsa, è protagonista di un libro del giornalista e scrittore fiorentino Maurizio Sessa edito da Florence Art Edizioni dove si raccontano particolari della vita, degli amori e dell’attività del “re dei tenori”. Ora “Caruso & Friends. La nascita del re dei tenori”, titolo completo del volume di Sessa, è volato Oltreoceano approdando a La voce di New York, una testata in lingua italiana che ha dedicato spazio al volume. Alla testata statunitense Maurizio Sessa spiega come è nato il libro e su quale particolare periodo dell’artista napoletano si focalizza la sua attenzione. Sessa ripercorre la sua passione per il collezionismo, la curiosità di scovare nei mercatini cartoline o fotografie che lo ha portato poi a ricostruire alcun aspetti della vita di Caruso, ma racconta anche la difficoltà a reperire il materiale a causa, dice “della dispersione delle fondi documentarie”, materiale diffuso (come la voce del tenore) in luoghi diversi da quello napoletano, a quello americano, a quello lastrigiano. E.A.