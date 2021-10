“Caruso & Friends” trova la “casetta in Canadà”. Il libro di Sessa sul Corriere Canadese

LASTRA A SIGNA – In vita non era mai arrivato fino in Canada, ma a cento anni dalla scomparsa Enrico Caruso ha raggiunto il nord America: è stato il libro di Maurizio Sessa, giornalista e scrittore fiorentino, “Caruso & Firends. La nascita del re dei tenori (1899-1904)” Florence Art Edizioni a far trovare casa in […]

LASTRA A SIGNA – In vita non era mai arrivato fino in Canada, ma a cento anni dalla scomparsa Enrico Caruso ha raggiunto il nord America: è stato il libro di Maurizio Sessa, giornalista e scrittore fiorentino, “Caruso & Firends. La nascita del re dei tenori (1899-1904)” Florence Art Edizioni a far trovare casa in Canada al re dei tenori (anzi una “casetta in Canadà” per restare in tema musicale). Ad accogliere Enrico Caruso e i suoi amici, è stato il Corriere Canadese che nei giorni scorsi ha pubblicato una recensione sul libro uscito quest’anno. In Canada sembra non esserci tracce della presenza di Caruso, spiega l’autore del libro, ma certo l’eco della sua personalità ha raggiunto ogni angolo del mondo anche a centro anni dalla sua scomparsa. Maurizio Sessa è rimasto sopreso di questo interesse da parte del Corriere Canadese.

“Mi fa piacere l’attenzione anche in Canada per Caruso e per il mio libro – spiega Sessa – ciò dimostra il peso che il tenore napoletano ha avuto e continua ad avere in ogni parte del mondo. Del resto in Canada è presente una numerosa comunità italiana molto legata alla tradizione del bel canto. Quando ho contattato la redazione del giornale canadese mi sono subito reso conto della passione per un personaggio come Caruso che, proprio per la sua potenza e la sua grandezza, diventa quasi un ‘bene’ di tutti’.

Purtroppo ci sono ancora resistenze a far uscire dalle collezioni private pezzi della vita del tenore napoletano”. Caruso come “bene pubblico” da non chiudere in uno o più musei, ma da rendere patrimonio di tutti in modo da superare i confini non solo geografici e uscire dai campanilismi.

La corsa del libro “Caruso & Friends La nascita del re dei tenori (1899-1904)” non si arresta così come l’interesse su un personaggio che ha influenzato non solo la musica, ma anche il costume.