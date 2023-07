“Caruso Wine & Food Summer Festival”: un fine settimana di degustazioni, street food e musica

LASTRA A SIGNA – Sesta edizione del “Caruso Wine & Food Summer Festival” nel fine settimana, sabato 15 e domenica 16 luglio, dalle 15 alle 23: degustazioni di vini, street food e golosità tutte da assaggiare, dj set al tramonto. Anche una cena di anteprima, venerdì 14 luglio, “Nessun dorma. A cena con Caruso”: serata speciale in collaborazione con l’Osteria il Pratellino. La manifestazione, dedicata al vino e al buon mangiare, è organizzata dall’Associazione della Villa con Firenze Spettacolo e Promowine e ha il patrocinio del Comune di Lastra a Signa.

La due giorni si svolge per la parte Tasting & Market nelle sale e saloni, al chiuso, per cui l’evento è assicurato anche in caso di maltempo. Nel giardino invece le offerte gastronomiche per una ricca merenda o una cena al fresco in campagna. Protagoniste circa 35 aziende vinicole ed eccellenze gastronomiche artigianali. La qualità è sempre molto alta e vengono privilegiate aziende artigianali e familiari così da offrire sempre qualcosa di nuovo da scoprire e comprare. Le aziende provengono da varie parti d’Italia: Piemonte, Veneto, Lombardia, Sicilia, Puglia e naturalmente la Toscana quasi totalmente rappresentata in tutte le sue Doc, Docg e Igt e tipologie, rossi, bianchi, rosati e bollicine. Novità di questa edizione qualche azienda straniera: si assaggiano così anche vini e spumanti francesi e spagnoli. Tra le eccellenze gastronomiche specialità regionali come formaggi, miele, biscotti, zafferano, pasta e dolci.

Il Festival è anche una bella occasione per passare un pomeriggio in relax dove alternare le degustazioni a momenti di riposo o passeggiate nel parco. Nel tardo pomeriggio il Dj Set a cura di Leo Daddi con musica rilassante, una vera occasione per godersi il tramonto in tranquillità e fuori dal caldo cittadino. Non mancano stand gastronomici per merende e cene open air. Ingresso 15 euro compresi degustazione e assaggi, informazioni e prenotazioni: 055 212911 – info@firenzespettacolo.it – info@promowine.it – www.firenzespettacolo.it.