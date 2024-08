Casa: a settembre il bando per il contributo affitti

SESTO FIORENTINO – A settembre aprirà il bando per i contributi affitto. Anche per quest’anno sarà il Comune di Sesto Fiorentino a mettere a disposizione i fondi per poter assegnare il beneficio. Le domande per l’assegnazione dei contributi affitto potranno essere presentate da lunedì 9 settembre a martedì 8 ottobre in modalità on line al Comune […]

SESTO FIORENTINO – A settembre aprirà il bando per i contributi affitto. Anche per quest’anno sarà il Comune di Sesto Fiorentino a mettere a disposizione i fondi per poter assegnare il beneficio. Le domande per l’assegnazione dei contributi affitto potranno essere presentate da lunedì 9 settembre a martedì 8 ottobre in modalità on line al Comune di Sesto Fiorentino. “Anche quest’anno il Comune di Sesto riesce a garantire con risorse proprie il mantenimento di questo contributo, fondamentale per tanti nostri concittadini, – afferma l’assessore alla casa Massimo Labanca – sono state quasi 400 le famiglie che hanno partecipato all’ultimo bando, il 25% in più rispetto a quello precedente: è il segnale di un momento di difficoltà economica di cui chi governa dovrebbe farsi carico. Per il secondo anno, invece, il Governo Meloni ha cancellato ogni trasferimento ai comuni per il contributo affitti, una decisione vergognosa che, tuttavia, mostra il vero volto di una destra inadeguata e buona solo a riempirsi la bocca quando si tratta di aiutare le famiglie”.

Il beneficio può essere richiesto dai residenti nel Comune di Sesto Fiorentino titolari di un contratto di locazione per la prima casa e rientranti nei casi e nelle condizioni indicate nel bando. “In un quadro di bilancio sempre più complesso – prosegue l’assessore Labanca – siamo comunque riusciti a reperire risorse comunali per 270mila euro circa, così da garantire una prima copertura delle richieste e, come avvenuto nel 2023 cercheremo, sulla base delle effettive disponibilità, di incrementare ulteriormente questo fondo”. Tutte le informazioni circa le modalità di presentazione delle domande, la modulistica e i requisiti richiesti sono consultabili sul sito istituzionale all’indirizzo https://bit.ly/contributo-affitti-2024.