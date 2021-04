Casa, aiuto e sostegno alle persone con disabilità: Ballerini (Campi a Sinistra) chiede “più diritti per tutti”

CAMPI BISENZIO – “La notizia è del mese scorso, la delibera di giunta è infatti datata 23 marzo. Il Comune di Campi parteciperà alla co-progettazione di servizi per persone con disabilità prive di sostegno familiare, destinando alcuni immobili al suddetto progetto. Un ottimo intervento, da rafforzare e valorizzare. Il problema però, come già accaduto in […]

CAMPI BISENZIO – “La notizia è del mese scorso, la delibera di giunta è infatti datata 23 marzo. Il Comune di Campi parteciperà alla co-progettazione di servizi per persone con disabilità prive di sostegno familiare, destinando alcuni immobili al suddetto progetto. Un ottimo intervento, da rafforzare e valorizzare. Il problema però, come già accaduto in passato, è che questi immobili verranno di fatto tolti dal parco alloggi destinati all’emergenza abitativa, quelli denominati “alloggi parcheggio”. Ancora una volta, niente di nuovo e niente di più”. Lorenzo Ballerini, capo gruppo di Campi a Sinistra, affronta così una delle questioni legate alla casa nel Comune di Campi. “Purtroppo, – aggiunge – quanto deliberato dalla giunta non è un progetto aggiuntivo a quelli esistenti, perché va a togliere degli alloggi alla disponibilità del Comune per rispondere a chi, ogni giorno, rischia di finire per la strada”.

“Per questo – conclude – è necessario fare chiarezza e per questo presenterò una interrogazione a proposito per il prossimo consiglio comunale. È importante e fondamentale offrire servizi sempre più ampi e diffusi a tutte le persone con disabilità, allo stesso tempo è quanto mai necessario rafforzare la politica del sostegno abitativo per tutte le persone in difficoltà socioeconomica. Siamo convinti infatti che non ci sia cosa più sbagliata che mettere in contrapposizione i bisogni di persone e famiglie che vivono una condizione di oggettiva difficoltà, privando qualcuno della possibilità di vivere una vita dignitosa. Case, aiuto e sostegno alle persone con disabilità, diritti per tutti e tutte”.