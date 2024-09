Casa: aperto il bando per i contributi affitto

CALENZANO – Fino al 12 ottobre è possibile per presentare la domanda per ottenere i contributi a sostegno del canone di locazione. Le richieste devono essere presentate al Comune di Calenzano che ha emesso il bando e la domanda dovrà essere presentata in modalità on line collegandosi al sito del Comune (www.comune.calenzano.fi.it). Possono partecipare al […]

CALENZANO – Fino al 12 ottobre è possibile per presentare la domanda per ottenere i contributi a sostegno del canone di locazione. Le richieste devono essere presentate al Comune di Calenzano che ha emesso il bando e la domanda dovrà essere presentata in modalità on line collegandosi al sito del Comune (www.comune.calenzano.fi.it).

Possono partecipare al bando i residenti nel Comune di Calenzano in possesso di un contratto di locazione, regolarmente registrato, relativo all’alloggio di residenza per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024. I richiedenti saranno collocati dall’amministrazione comunale in graduatoria che comprende due fasce definite in base a diversi parametri economici: la fascia A e la fascia B. Nella fascia A saranno collocate le domande che avranno un valore ISE uguale o inferiore all’importo 15.984,02 euro con un’incidenza del canone di locazione annuo sul valore ISE non inferiore al 14%; nella fascia B saranno, invece, inserite le domande con valore ISE compreso tra l’importo di 15.984,02 euro e l’importo di 32.192,74 euro con l’incidenza del canone di locazione annuo sul valore ISE non inferiore al 24%. Il valore Isee del nucleo familiare non dovrà essere in ogni caso superiore a 16.500 euro.