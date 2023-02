Casa: aperto l’avviso pubblico per la concessione straordinaria di alloggi Erp

SESTO FIORENTINO – È aperto l’avviso pubblico per la concessione straordinaria di alloggi Erp a nuclei non assegnatari in disagio abitativo. Il provvedimento è rivolto alle famiglie in possesso dei requisiti per l’accesso agli alloggi Erp che necessitino di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante da calamità, situazioni emergenziali accertate con ordinanza, […]

SESTO FIORENTINO – È aperto l’avviso pubblico per la concessione straordinaria di alloggi Erp a nuclei non assegnatari in disagio abitativo. Il provvedimento è rivolto alle famiglie in possesso dei requisiti per l’accesso agli alloggi Erp che necessitino di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo derivante da calamità, situazioni emergenziali accertate con ordinanza, sfratti esecutivi e altre circostanze puntualmente indicate nel bando. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata unicamente tramite la procedura telematica predisposta sul sito istituzionale www.comune.sesto-fiorentino.fi.it entro il prossimo 27 febbraio. Dal 20 febbraio, inoltre, sarà in pubblicazione il nuovo bando per la morosità incolpevole. La misura è finalizzata all’erogazione di contributi a sostegno degli inquilini in temporanea difficoltà economica, determinata dalla perdita o dalla diminuzione della loro capacità reddituale in una serie di casi specifici che saranno puntualmente individuati nell’avviso. “I Comuni, in base alle normative regionali, continuano a mettere in campo tutti gli strumenti a loro disposizione per limitare il disagio abitativo e questi due bandi sono una prova concreta, – dice l’assessore alla casa Massimo Labanca – purtroppo, la legge di bilancio nazionale, approvata dal governo di centrodestra lo scorso dicembre, ha azzerato per il 2023 il fondo statale per il contributo affitti. Il Comune di Sesto Fiorentino cercherà di reperire nel corso dell’anno quante più risorse possibili per dare una risposta, seppur parziale, alle aspettative dei cittadini che abitano in appartamenti in affitto”.