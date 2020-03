Casa, Cgil e Sunia Toscana: “I Comuni toscani proroghino o sospendano bandi e scadenze

CAMPI BISENZIO – Cgil e Sunia Toscana esprimono soddisfazione per la lettera inviata stamani 18 marzo, all’Anci Toscana dall’Assessore alla Casa della Regione Toscana, Vincenzo Ceccarelli. Nella lettera l’assessore regionale, accogliendo le sollecitazioni e preoccupazioni di Cgil e Sunia di qualche giorno fa, ha invitato i Comuni toscani a considerare di prevedere proroghe o sospensioni dei termini di scadenza per la presentazione di domande per l’assegnazione di case popolari o di ricorso alle graduatorie, per la concessione di contributi a sostegno dell’affitto e alla morosità incolpevole, viste le molteplici difficoltà dovute alle restrizioni per l’emergenza Coronavirus per le persone di predisporre documentazioni, raggiungere uffici e chiedere assistenza”.