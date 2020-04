Casa. Dal 30 aprile l’avviso per il contributo straordinario all’affitto

CALENZANO – Sarà pubblicato da domani 30 aprile sul sito internet del Comune l’avviso per il contributo straordinario all’affitto, una misura straordinaria per l’emergenza sanitaria.

Dal 30 aprile al 19 maggio sarà possibile presentare la domanda inviandola all’indirizzo di posta elettronica certificata: calenzano.protocoll[email protected]acert.toscana.it

Questa misura straordinaria di sostegno è destinata ai lavoratori dipendenti e autonomiche in conseguenza dell’emergenza causata dal Coronavirus abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Non possono chiedere questa misura straordinaria gli assegnatari di alloggi Erp e chi usufruisce del contributo regionale GiovaniSì.

Il contributo coprirà il 50% del canone di locazione e, comunque, in misura non superiore a 300 € al mese. Sarà assegnato, se si confermano i requisiti, per 3 mensilità successive a partire da aprile 2020 e sarà corrisposto mensilmente a seguito dell’approvazione della graduatoria. Per la formazione della graduatoria si terrà conto del valore ISE (e non ISEE) dando priorità al valore più basso: in caso di parità sarà considerata la presenza di minori nel nucleo.

I beneficiari della misura straordinaria potranno presentare domanda anche per il bando contributo affitto 2020. La somma erogata quale misura straordinaria verrà sottratta all’importo spettante in base al Bando contributo affitto 2020.

Per informazioni: Servizio Assistenza, Sicurezza Sociale e Casa: 055/8833423 055/8833299 [email protected]