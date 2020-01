Casa del Guidi. Due incontri su “L’olio in laboratorio”

SESTO FIORENTINO – “L’olio in laboratorio” è il ciclo di due incontri dedicati all’olio, organizzati dalla Pro Loco e dal Comune in collaborazione con il Cnr che si terranno venerdì 24 gennaio alla Casa del Guidi Centro civico 4, in via Veronelli 2. Una doppia occasione per conoscere e approfondire alcuni aspetto della olivicoltura e, in particolare, l’impatto che il cambiamento climatico sta avendo sulla produzione dell’olio. Alle 17 Giacomo Tagliaferri, ricercatore Cnr-Istituto per la BioEconomia, terrà l’incontro dal titolo “Effetto serra e cambiamenti climatici a livello globale e impatto sulle attività umane”; a seguire sarà la volta dei ricercatori Paolo Pestelli, Graziano Sani e Laura Bonora che terranno una conferenza intitolata “La biodiversità olivicola: una risorsa per il territorio nello scenario dei cambiamenti climatici”.