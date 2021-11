Casa della Salute a Campi Bisenzio: riconfermati gli impegni. Atto integrativo fra Asl, SdS, Comune e Farmapiana

FIRENZE – Sono stati riconfermati ieri con la firma dell’Atto integrativo gli impegni da parte dei soggetti attuatori per la realizzazione della Casa della Salute a Campi Bisenzio. L’atto che integra gli accordi originari del 2016 e del 2018 e ne estende la durata per consentire la prosecuzione del progetto, è stato firmato ieri per il Comune di Campi […]

FIRENZE – Sono stati riconfermati ieri con la firma dell’Atto integrativo gli impegni da parte dei soggetti attuatori per la realizzazione della Casa della Salute a Campi Bisenzio. L’atto che integra gli accordi originari del 2016 e del 2018 e ne estende la durata per consentire la prosecuzione del progetto, è stato firmato ieri per il Comune di Campi Bisenzio dal sindaco Emiliano Fossi, per la Società della Salute Fiorentina nord ovest dalla presidente Camilla Sanquerin, per Farmapiana dal presidente Francesco Lotti e per la Ausl Toscana centro dal direttore generale, Paolo Morello Marchese.

La costruzione dell’immobile sarà a cura di Farmapiana, azienda di servizi alla salute e sorgerà in una porzione di terreno nella zona di via Palagetta. Con Farmapiana la Asl Toscana centro firmerà un contratto di locazione per l’utilizzo di una porzione dell’immobile dove, in accordo con la Società della Salute fiorentina nord ovest, sarà riorganizzata l’offerta dei servizi sanitari e sociali territoriali. Si tratterà di un edificio polifunzionale a carattere sanitario con la farmacia comunale al piano terreno e gli ambulatori, gli uffici e i locali accessori al primo e al secondo piano.

Il progetto partito nel 2015 e sviluppatosi poi in coerenza con la costituzione dell’Azienda Usl Toscana centro, ha ottenuto nel tempo tutte le autorizzazioni tecniche previste. Sono in corso le fasi propedeutiche all’appalto dei lavori che avranno inizio nel 2022.