Casa della Salute Le Piagge, una caccia al tesoro la farà conoscere ai cittadini: giovedì 7 l’iniziativa di Oxfam

FIRENZE – La Casa della Salute delle Piagge (via dell’Osteria 14) sarà domani, giovedì 7 aprile, una delle tappe di “Caccia ai tesori”, l’iniziativa organizzata da Oxfam Italia e dai partner del progetto “Nessuno escluso”, ideato per facilitare l’accesso alle opportunità e ai servizi del territorio. Due dei tesori della caccia sono rappresentati proprio dal Consultorio che si trova all’interno della […]

FIRENZE – La Casa della Salute delle Piagge (via dell’Osteria 14) sarà domani, giovedì 7 aprile, una delle tappe di “Caccia ai tesori”, l’iniziativa organizzata da Oxfam Italia e dai partner del progetto “Nessuno escluso”, ideato per facilitare l’accesso alle opportunità e ai servizi del territorio. Due dei tesori della caccia sono rappresentati proprio dal Consultorio che si trova all’interno della Casa della Salute e dal nuovo Sportello di orientamento ai servizi gestito da Oxfam e dal Consorzio Martin Luther King in collaborazione con la Società della salute di Firenze e la Asl Toscana centro.

Quattro squadre di sette partecipanti ciascuna composte da privati cittadini, assistenti sociali, mediatori culturali, operatori del terzo settore, dei servizi sanitari ma anche insegnanti ed esponenti del settore privato, si fermeranno all’interno del Consultorio e presso lo Sportello di orientamento e qui saranno chiamati a superare delle prove che riguarderanno proprio le due realtà: cosa fanno, cosa vogliono diventare, il cambiamento che generano e i servizi che offrono. Attraverso divertenti prove come improvvisazioni teatrali, quiz, rebus e giochi di ruolo, le squadre andranno a conoscere insieme le due realtà, il Consultorio e lo Sportello orientativo, e le opportunità che queste generano e il loro eventuale potenziale inespresso. Oltre alle Piagge, gli altri territori coinvolti nell’iniziativa di Oxfam sono Empoli, Campi Bisenzio, Prato e Firenze. La squadra vincitrice potrà scegliere come utilizzare un premio del valore di 1.000 euro in attività o servizi per il territorio.

La Casa della Salute Le Piagge è stata inserita con una delibera regionale nel progetto “Da Casa della Salute a Casa della Comunità”, come uno dei modelli sperimentali da estendere a livello regionale. “Durante la fase più acuta della pandemia, mettendo in atto buone pratiche che si sono rivelate decisive per la non interruzione dei servizi come il supporto telefonico a cittadini in particolari condizioni di disagio, malati cronici, psichiatrici – spiega il direttore della Società della Salute di Firenze, Marco Nerattini – la Casa della Salute ha dato una risposta concreta di assistenza sul territorio che ora si avvia a diventare buona pratica nell’ambito di quanto enunciato anche nel Pnrr. Il modello organizzativo ha funzionato durante l’emergenza perché ha potuto contare su una rete multidisciplinare di servizi e multiprofessionale – medici di medicina generale, medici specialisti, infermieri, assistenti sociali, psicologi – e per questo potrà essere replicato in modo strutturato”.

Ora la sfida per la Casa della Salute Le Piagge sarà proprio portare conoscenza dei suoi servizi sul territorio, orientare più facilmente i cittadini verso tali servizi, sviluppare sinergie affinché oltre che contenitore funzionale di servizi, diventi un attivatore di idee e di risorse sul territorio, in questo dando piena attuazione al mandato a cui è chiamata come Casa della Comunità.