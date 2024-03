Casa di Comunità. Sanquerin “è una notizia importantissima per Sesto”

SESTO FIORENTINO -“La notizia dell’avvio dei lavori del primo lotto del nuovo Polo sanitario in viale Ariosto è importantissima per la nostra città e per tutto il sistema di assistenza sanitaria del territorio”.Lo afferma l’assessora alle politiche sociali del Comune di Sesto Fiorentino Camilla Sanquerin.“L’investimento della Asl Toscana Centro è rilevante e andrà a migliorare […]

SESTO FIORENTINO -“La notizia dell’avvio dei lavori del primo lotto del nuovo Polo sanitario in viale Ariosto è importantissima per la nostra città e per tutto il sistema di assistenza sanitaria del territorio”.

Lo afferma l’assessora alle politiche sociali del Comune di Sesto Fiorentino Camilla Sanquerin.

“L’investimento della Asl Toscana Centro è rilevante e andrà a migliorare profondamente l’offerta e l’organizzazione dei servizi sanitari a Sesto, fra cui, ad esempio, la sede della riabilitazione di via della Querciola – prosegue Sanquerin – La Asl sta già lavorando al reperimento delle risorse per avviare al più presto la realizzazione del secondo lotto della struttura che, una volta ultimata, ospiterà i servizi oggi presenti alla Scatola Nera, i cui limiti funzionali sono evidenti. Oltre alla Asl e alla Regione, ringrazio i tecnici dei nostri uffici che in questi mesi hanno portato avanti con tempestività i procedimenti edilizi e urbanistici necessari attenendosi alle strette scadenze del Pnrr. Raggiunto l’obiettivo di una nuova struttura, la priorità deve rimanere l’impegno ad investire in servizi pubblici di qualità e sul personale necessario ad erogarli”.