SESTO FIORENTINO – Fino al prossimo 8 ottobre potranno essere presentate le domande per l’assegnazione del contributo affitti.
Il beneficio può essere richiesto dai residenti nel Comune di Sesto Fiorentino titolari di un contratto di locazione per la prima casa e rientranti nei casi e nelle condizioni indicate nel bando. Tutte le informazioni circa le modalità di presentazione delle domande, la modulistica e i requisiti richiesti sono consultabili sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/contributoaffitti25.
Casa: domande per i contributi affitto
SESTO FIORENTINO – Fino al prossimo 8 ottobre potranno essere presentate le domande per l’assegnazione del contributo affitti. Il beneficio può essere richiesto dai residenti nel Comune di Sesto Fiorentino titolari di un contratto di locazione per la prima casa e rientranti nei casi e nelle condizioni indicate nel bando. Tutte le informazioni circa le modalità […]
SESTO FIORENTINO – Fino al prossimo 8 ottobre potranno essere presentate le domande per l’assegnazione del contributo affitti.