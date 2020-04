Casa. Domande per il contributo straordinario per gli affitti

SESTO FIORENTINO – Da lunedì 27 aprile a lunedì 18 maggio potranno essere presentate le domande per il contributo straordinario a sostegno del canone di locazione. Si tratta di una misura straordinaria ed urgente adottata per far fronte alle conseguenze economiche della crisi sanitaria. Possono presentare la domanda i residenti a Sesto Fiorentino titolari di un contratto di locazione in corso per l’abitazione in cui si ha la residenza con un ISE non superiore a 28.684,36 euro per l’anno 2019 e una riduzione del reddito di almeno il 30% per cause riconducibili all’emergenza sanitaria.

Il contributo sarà calcolato sulla base del 50% del canone di locazione e, comunque, in misura non superiore a 300 euro, e sarà erogato per tre mensilità computate a partire da aprile 2020. Le domande potranno essere presentate in forma cartacea e telematica secondo le modalità che saranno attivate a partire da lunedì 27 aprile.

Il bando è consultabile all’indirizzo http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/it/comune/assegnazione-di-contributi-a-sostegno-del-pagamento-del-canone-di-locazione-conseguente-all.