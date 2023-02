Casa, fino al 20 marzo le domande di accesso ai contributi per le morosità incolpevoli

SESTO FIORENTINO – Possono essere presentate fino al prossimo 20 marzo le domande per l’erogazione di contributi per la “morosità incolpevole”. La misura è finalizzata al riconoscimento di un sostegno per gli inquilini in temporanea difficoltà economica determinata dalla perdita o dalla diminuzione del reddito. Il contributo può essere concesso in presenza di un procedimento […]

SESTO FIORENTINO – Possono essere presentate fino al prossimo 20 marzo le domande per l’erogazione di contributi per la “morosità incolpevole”. La misura è finalizzata al riconoscimento di un sostegno per gli inquilini in temporanea difficoltà economica determinata dalla perdita o dalla diminuzione del reddito. Il contributo può essere concesso in presenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia intervenuto il provvedimento convalida o, qualora sia intervenuta la convalida, non ci sia stata esecuzione. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata del sito istituzionale, all’indirizzo https://bit.ly/moin23.