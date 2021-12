Casa. Graduatoria contributi affitto

SESTO FIORENTINO – È consultabile online, all’indirizzo https://bit.ly/ContributoAffitti2021, la graduatoria definitiva per l’assegnazcione di contributi a integrazione del canone di locazione.I beneficiari sono 231 a fronte di 312 domande presentate, anche in seguito all’accoglimento di 18 dei 54 ricorsi presentati dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria.Le risorse disponibili ammontano a 450mila euro, tra trasferimenti della […]

SESTO FIORENTINO – È consultabile online, all’indirizzo https://bit.ly/ContributoAffitti2021, la graduatoria definitiva per l’assegnazcione di contributi a integrazione del canone di locazione.

I beneficiari sono 231 a fronte di 312 domande presentate, anche in seguito all’accoglimento di 18 dei 54 ricorsi presentati dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Le risorse disponibili ammontano a 450mila euro, tra trasferimenti della Regione Toscana e risorse proprie del Comune di Sesto Fiorentino, e andranno anche a coprire le misure di sostegno per le mensilità non corrisposte per motivazioni connesse all’emergenza sanitaria.

Dal 3 al 31 gennaio i beneficiari dovranno presentare le ricevute del canone di locazione corrisposto nel corso dell’anno 2021; entro il 28 febbraio è previsto il pagamento del contributo proporzionalmente al canone sostenuto ed entro i limiti massimi previsti dalla Regione.

“Questi numeri confermano l’impegno della Regione Toscana e del Comune di Sesto Fiorentino nel sostegno alle politiche abitative – afferma l’assessore alla Casa Massimo Labanca – Per la nostra città il contributo affitti si conferma uno strumento molto importante, con unA crescita delle domande rispetto allo scorso anno. Anche per questo, non appena giunte le indicazioni regionali in merito, abbiamo lavorato per arrivare in tempi molto rapidi alla pubblicazione della graduatoria definitiva, così da far arrivare il prima possibile questo sostegno alle famiglie. Un obiettivo importante per il quale voglio esprimere un ringraziamento particolare a tutto il personale dell’Ufficio Casa”.