Casa: il Comune investe su Erp e contributi affitto

SESTO FIORENTINO – Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale sul fronte delle politiche della casa con lo stanziamento di altri 180mila euro per il fondo destinato al contributo affitti che portano a 450mila euro le risorse complessivamente disponibili per il 2024. “Grazie a questa manovra di bilancio approvata nell’ultimo Consiglio – sottolinea l’assessore alla casa Massimo Labanca – confermiamo nel 2024 il quantitativo di risorse comunali previste lo scorso anno per il contributo affitti, stanziando complessivamente 450mila euro di risorse comunali. Ancora una volta prendiamo atto dell’azzeramento delle risorse statali deciso su questo provvedimento dal governo Meloni: si tratta di una scelta che danneggia le famiglie che non posseggono la casa in cui vivono e che dimostra quanto poco interessi alla destra la vita di queste persone”.

Con la stessa manovra sono stati stanziati altri 50mila euro per la manutenzione straordinaria degli alloggi Erp, raddoppiando così la disponibilità di risorse destinate allo scopo.

“Le case popolari sono un bene della collettività, un patrimonio a disposizione di tutta la nostra comunità del quale dobbiamo prenderci cura, affinché siano sempre in buono stato e in grado di accogliere chi ne ha diritto – prosegue l’assessore – Negli ultimi anni insieme a Casa Spa abbiamo dato il via a numerosi interventi di efficientamento energetico particolarmente rilevanti dal punto di vista economico. Al contempo, non si sono mai fermate le attività di manutenzione, fondamentali per preservare gli immobili e per fare in modo che siano sempre disponibili, e l’ordinaria gestione amministrativa, di cui un esempio è il recente bando per la mobilità. Quest’ultimo permetterà a chi è già assegnatario di un alloggio e che nel tempo ha visto variare la consistenza del proprio nucleo familiare di lasciare la casa assegnata anni fa per un’altra adeguata all’attuale numerosità del nucleo”.

“Fondamentali, infine, sono i controlli – aggiunge Labanca – Agli alloggi Erp accedono i nuclei in stato di necessità sulla base di un bando pubblico e in presenza di determinati requisiti. Chi abusa di questa possibilità e fa il furbo viola un patto di solidarietà stretto con la nostra comunità: anche per questo sono costanti le attività di controllo da parte degli uffici che voglio ringraziare per il loro fattivo impegno”.

Dall’inizio dell’anno sono stati già più di 1.200 i controlli sugli assegnatari svolti presso l’Agenzia delle Entrate, una trentina le verifiche della Polizia Municipale sulle presenze non autorizzate, circa 1.600 i controlli sugli stati di famiglia e sull’effettivo utilizzo degli alloggi; inoltre sono stati eseguiti 55 sopralluoghi per accertare l’assenza di abusi nelle abitazioni ed entro l’anno i controlli saranno estesi ad altre cento alloggi. Sono state avviate anche 65 procedure di decadenza dovute, in quasi due terzi dei casi, a morosità o a inutilizzo dell’alloggio; a questi ultimi motivi è riconducibile quasi la metà delle 19 ordinanze di decadenza emesse nel corso del 2024.